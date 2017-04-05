Tayland'ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 56 kiloda yarışan Caner Toptaş dünya üçüncüsü oldu. Caner, koparmada 109 kiloyla üçüncü, silkmede 128 kiloyla üçüncü ve toplamda ise 237 kiloyla dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

“Caner’in üçüncülüğü gelecek için bizi umutlandırdı”

Caner Toptaş’ın başarısından ardından açıklamalarda bulunan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türk halterinin geleceğe umutla baktığını söyleyerek, “Tayland'ın Bangkok kentinde devam eden Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazanan Caner Toptaş'ı kutluyorum. Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya üçüncüsü olması bizleri hem gururlandırdı hem de gelecek adına umutlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcumuzu ve ailesini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.