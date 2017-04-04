Beşiktaş'ta Divan kaosu sürüyor

Kulüp yönetiminin yaptığı hamleleri bu güne kadar karşı hamleler ile bertaraf eden ve seçim sürecini Ekim ayından Nisan ayına kadar taşıyan Karadeniz ve ekibi 15 Nisan'a kadar çıkartmaya çalıştıkları yeni kararlar ile bir kez daha yönetime 'karşı hamle' yapacak.



Beşiktaş'ta 1 Ekim 2016'dan beri devam eden Divan Kurulu seçimleri ile ilgili kaosun dün açıklanan yeni seçim tarihi ile son bulması bekleniyordu.



Ancak tüm beklentilerin aksine Yalçın Karadeniz ve hukuk ekibinin karşı hamleleri ile 15 Nisan olarak açıklanan seçimlerin yapılmama ihtimali çok da uzak değil. Çünkü Karadeniz'in hukukçuları mahkemenin gerekçeli kararı açıklamaması yüzünden seçimin yapılamama ihtimalinin büyük olduğu görüşündeler.



Kulüp yönetiminin yaptığı hamleleri bu güne kadar karşı hamleler ile bertaraf eden ve seçim sürecini Ekim ayından Nisan ayına kadar taşıyan Karadeniz ve ekibi 15 Nisan'a kadar çıkartmaya çalıştıkları yeni kararlar ile bir kez daha yönetime 'karşı hamle' yapmış olacak.



Seçimin ilk kez iptal edildiği 1 Ekimdeki mahkeme kararının 'seçimin değil 26 Mayıs'taki Divan Kurulu toplantısında alınan kararların iptaline yönelik' olduğunu belirten Karadeniz'in hukuk ekibi ''o gün seçim oldu, toplantı yapılıp alınan bir karar yok.Dolayısıyla mahkeme kararları seçimi iptal eden bir karar niteliğinde ve bağlayıcı değil.Üstelik bu dava muvazaalı davadır.Kulüp yönetimi önce karşısında olduğu, husumet, usul ve esas yönünden resmi olarak itirazda bulunduğu bir davaya son celsede taraf olarak girmiştir.Ve bu dava zaten muvazaalı duruma düşmüştür.Biz de buna karşı hukuki girişimlerimi zaten yaptık.Sonuçlarını çok yakında göreceğiz.16. Sulh Hukuk Mahkemesinin aldığı karar bağlayıcı değildir.Üstelik Divana atanan kişilere tarafımızdan ihtarname gönderilmiştir.Bu seçimin yapılmama durumu yine söz konusudur'' dedi.



Bu arada Yalçın Karadeniz'in İçişleri Bakanlığından Disiplin Kurulunca verilen kınama cezası ve hükümlerinin 'anayasa ve insan haklarına aykırı' olduğu yönünde bir karar çıkarttığı da öğrenildi.Konu ile ilgili kulüp yönetiminin tüzük değişikliği için kongre yapması gerektiği aksi halde Karadeniz ve ekibinin bir kez daha yargı yoluna başvuracağı da bildirildi.



KAYYUMA İHTARNAME



Yalçın Karadeniz'in hukuk ekibi 15 Nisan da yapılacağı açıklanan yeni seçim ile ilgili olarak Ali Okyar, Hikmet Bozanoğlu ve Aram Sarafoğlu'na ihtarname çektiği de gelen bilgiler arasında.



Hukuk ekibinin 'mahkemenin gerekçeli kararı açıklamaması yüzünden, hakimin açıkladığı kararın henüz geçerli olmadığı ve bu süreçte seçim kararı alınamayacağı için Ali Okyar, Hikmet Bozanoğlu ve Aram Sarafoğlu'na ihtarname çekildiği açıklandı.İhtarnamede ayrıca kayyuma atanmış kişilerin, hem davalı hem davacı olamayacaklarının da belirtildiği bildirildi.



YALÇIN KARADENİZ : '' HAKKIMI ARIYORUM''



Tüm bu gelişmeler olurken basına demeç vermekten ve konu ile ilgili olarak konuşmaktan kaçınan Yalçın Karadeniz yaşanan son durumu özetledi.



Beşiktaş'ın şampiyonluğa koştuğu bu günlerde sürekli olarak gündemi meşgul etmek istemediği için konuşmamayı tercih ettiğini söyleyen Karadeniz '' süreç neden buralara kadar geldi tüm Divan Kurulu üyelerimiz biliyor ve her şeyin farkındalar.Bize kulübün tüm kapılarını dahi kapattılar toplantı yapmayalım diye.Sadece kısa bir açıklama ile geçiştirdik.Bunu Beşiktaş zarar görmesin diye yapıyoruz.



Yaşanan bu sürece gelince ben Divan Kurulu başkanı kimliğimden önce insan olarak haklarımı arıyorum.Yönetim olarak önce karşı davalı olarak girdiğin bir mahkemeye son celsede davacı olarak giriyorsun.Sonrasında da benim tüm yollarımı tıkamaya çalışıyorsun.Ben de doğal olarak hakkımı hukuk yolu ile arıyorum.Nerede görülmüş Divan başkanının kınam cezası aldığı 5 sene kulübe girmesinin yasaklandığı.Bu anayasaya ve insan haklarına bile aykırı.İçişleri bakanlığı öyle diyor.Ben hukukçuyum ve sadece kendi hakkımı arıyorum.Çıkan kararların hiç birisinin bağlayıcı hükmü yok.Ve bu işi sonuna kadar götüreceğiz.Aday olup olmayacağımı soruyor herkes.Buna hukuk karar verecek'' diye konuştu.

DHA