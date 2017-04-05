Dünyanın en mutlu insanı Kaan !

10 yaşındaki rabdomyosarkom hastası Kaan Muhammed Eraslan’ın ailesi, Eylül ayında Galatasaray Spor Kulübü’ne başvuruda bulunmuş ve dileğinin sarı-kırmızılı takımla birlikte seremoniye çıkmak olduğunu iletmişti.

Sezonun ilk yarısındaki Antalyaspor maçına davet edilen ama rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Kaan için Galatasaraylı futbolcular maçtan önce “Seni Seviyoruz Kaan” tişörtüyle ısınmıştı. TT Arena’da oynanan Adanaspor maçında ise Kaan’ın hayali gerçek olmuş ve seremoniye kaptan Selçuk İnan ile el ele çıkmıştı. Kaan, bugün annesi, babası ve kardeşi Kuzey ile birlikte Florya’daydı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcularla bir kez daha bir araya gelen Kaan, antrenman öncesi Selçuk İnan ve Muslera ile penaltı yarışması yaptı. Kaan, antrenmanın ardından da Sabri Sarıoğlu ile birlikte top oynadı.