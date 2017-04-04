Eski futbolcudan muhteşem icat !

Manisaspor’da 1983-86 yılları arasında top koşturan, eski futbolcu, 59 yaşındaki Hüseyin Korkmaz futbol sevdasından vazgeçmeyerek antrenörlere yardımcı olabilecek bir makine hazırladı.

Elektrik mühendisi oğlu, 32 yaşındaki İlkin Kormaz ile birlikte 4 aylık çalışmayla saniyede 120- 140 kilometre hızla top atan makine yapan Hüseyin Korkmaz, şöyle dedi:

“Buna benzer bir makineyi bir yerde gördüm. Ancak o sabit bir noktaya sadece bir top fırlatabiliyordu. Ben bunu geliştirmek istedim. Bir yıllık fizibilite çalışması ardından oğlumla çalışmalara başladık. Ben mekanik işlerini tamamladım, oğlum ise elektronik işlerini yaptı. Sensörler eşliğinde farklı noktalara, hız ve saniyesi isteğe göre ayarlanabilen, 12 top kapasiteli bir makine yaptık. Bu makine aküyle 2 saat çalışabiliyor.”



Makine ile ayarlama yaparak bir kalenin 4 köşesine istenen hız ve saniyede top atılabildiğini dile getiren Korkmaz, “Böylece kaleciyi çalıştırabiliyorsun. Kaleci bu makineyle kendi başına 1 saat çalışabilir. Yedek akü koyarsa çalışma süresi 4 saate kadar yükselebiliyor. Makineyle orta yaptırarak forvet veya defansı da çalıştırabilirsiniz” diye konuştu.



Makinenin patenti için başvuracaklarını ifade eden Korkmaz, numune olarak ürettikleri makineyi 35 bin TL’ye satışa sunduklarını kaydetti. Sipariş geldiği takdirde ayda 2 tane üretebileceklerini anlatan Korkmaz, önümüzdeki günlerde makinenin yazılımını da geliştireceklerini belirtti. Korkmaz, “Şuanda hareketsiz halde olan makinemizi hareketli hale getireceğiz. Önümüzdeki süreçte makine sahada dolanarak topu herhangibir yerden de atabilecek. Yani makine takımın tamamını çalıştırabilecek” diye konuştu.