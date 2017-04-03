Kırmızı kart görünce hakemin burnunu kırdı !

Dünyanın en sert futbol oynayan takımı olarak bilinen Canelas 2010 takımı oyuncularından Marco Goncalves 2. dakikada önce rakibinin yüzüne yumruk attı. Maçın hakeminin yanına gelip kırmızı kart göstermesi üzerine daha da sinirlenen Portekizli futbolcu hakemi yakasından tuttuktan sonra diziyle burnunu kırdı.

Hakem Jose Rodrigues'in şikayeti üzerine Marco Goncalves tutuklandı.

Canelas 2010 ekibi daha önce de maç sırasında birçok şiddet olayına neden olmuştu. Hatta bazı rakipleri maça çıkmayı reddedip para cezası ödemeyi bile kabul etmişti.

Ancak bu son olay Canelas'ın sonu olacak gibi. Çünkü federasyonu Canelas 2010'ın maçlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bu arada Canelas ekibi 34 yaşındaki Goncalves'in takımdan kovulduğunu açıkladı.