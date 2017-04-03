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Aziz Yıldırım'dan küfüre karşı şikayet
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  4. 03 Nisan 2017 18:56

Aziz Yıldırım'dan küfüre karşı şikayet

Son dönemde başkan Aziz Yıldırım’a karşı küfürlü protestolar üzerine kulüp kameralı önlem aldı.

Aziz Yıldırım'dan küfüre karşı şikayet
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Fenerbahçe’de bir grup taraftarla başkan Aziz Yıldırım arasındaki sıkıntılar sürüyor. Ancak son dönemde bu gerginliğin dozu arttı. Yıldırım’ın istifasını isteyen taraftarlar, sarı-lacivertli kulübün başkanına küfürlü tezahüratlarda bulununca bir takım önlemler alındı. Bunların başında da Ülker Stadı’na yerleştirilen kameralarla tribünlerin gözetlenmesi geliyor. Yönetim böylece tribünlere küfür için gelen kitleyi spordan uzak tutmayı hedefliyor.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALINDI

Sarı-lacivertli kulübün tribünleri çeken kameralarında, başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar tespit edildi. Görüntülerdeki taraftarlar 6222’den savcılığa şikayet edilecek. Fenerbahçe’nin oynadığı iç saha maçlarında giderek artan küfürlü protestolar son olarak Anadolu Efes ile Abdi İpekçi Spor Salonu’ndaki mücadelede doruk noktasına çıkmıştı. Yıldırım muhalifi taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulunmuş, Fenerbahçe başkanı da buna dergideki aylık yazısında tepki göstermişti.

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