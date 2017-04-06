Ertem Şener'in küfrü ortalığı karıştırdı !

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore paylaşımında, “Dolmabahçe Sarayı'nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel” ifadelerini kullandı.

Richard Moore'u menşınlayarak 4 tweet atan Ertem Şener, şunları söyledi:

“Bunlar ne alçak insanlar! Bu adamlar “Hayır” kampanyası yapıyor, darbe istiyor. Allah ülkemizi korusun bu namussuzlardanbu alçaklardan”

“İngiliz köpeği bu lalelerin altı kanla sulandı yüzyıllardır! Dedeleriniz iyi bilir şerefsiz köpekler!”

“İşte açık açık Türkiye'ye böyle mesaj veriyorlar. Diyorlar ki; Darbede başarılı olsaydık bu laleler daha önce açacaktıGelin ulan yine gelin”

“Suriye'de kimyasal silah ile çocuk öldüren katilin sahipleri Bahar'dan, Lale'den konuşamaz! O….Çocuğusunuz”

Moore ise Ertem Şener'in bu ağır sözlerine şöyle cevap verdi:

Of ya! Bu aptal kim?

Sosyal medya bu karşılıklı diyalogtan sonra böyle tepki: