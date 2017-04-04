Hırvatlar Galatasaray'ın ilk transferini yazdı

Galatasaray, Bosna Hersek futbolunun yükselen değeri Armin Hodzic'in peşinde...

Hırvat medyası, sarı-kırmızılı takımın genç yıldız için nabız yokladığını hatta görüşmelere başlandığını yazdı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Dinamo Zagreb'te mükemmel bir performans sergiliyor. 15 lig maçına çıkan Hodzic, 10 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.82 metre boyundaki genç yetenek hava toplarında da oldukça etkili. Armin Hodzic, Liverpool altyapısında futbola başladı ve altyapısı çok sağlam

BONSERVİSİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Hodzic'i kadrosuna katmak istiyor ancak 4 milyon Euro'luk bonservisi çok buluyor. Hırvat medyası bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya kadar inebileceğini yazdı. Sarı-kırmızılılar'da bilindiği gibi önümüzdeki sezon Podolski ile yollar ayrılacak. Eren ve Sinan dışında G.Saray'da golcü yok.