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  1. 05 Nisan 2017 21:22

Josef de Souza'dan Persie itirafı

Brezilya basınına konuşan Fenerbahçeli Josef de Souza, Van Persie hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Josef de Souza'dan Persie itirafı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Van Persie'nin eski gücünde olmadığını söyledi.

ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL

Brezilyalı futbolcu, "Van Persie bizim gibi normal bir adam. İdmanda ve maçlarda elinden geleni yapıyor. İyi bir insan, genç oyuncularla sürekli konuşuyor, yardım etmeye çalışıyor. Ancak çok açık ki, yıllar önceki Van Persie değil. Kariyerindeki sakatlıklar nedeniyle artık fiziksel olarak ayrık eskisi gibi güçlü değil. Ancak sahaya çıktığında en iyi performansını göstermeye çalışıyor ve çoğu zaman onun golleriyle kazanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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