Persie’den Galatasaray itirafı

Okan Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “Okan Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri”Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Yılın Teknik Adamı, Yılın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, Yılın Spor Programı, Yılın Spor Gazetesi, Yılın Spor Yorumcusu başta olmak üzere birçok ödül dağıtıldı.

Organizasyon koordinatörlüğünü Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın üstlendiği törende Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunan isimleri ödüllendirdikleri için mutlu olduklarını belirtti ve ödüle layık görülen herkesi kutladı.

Yılın Sporcusu Ödülü’nü alan Aerobik Jimnastik 15-17 Yaş Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı “Aldığım ödüllerle Atamızın ideallerine daha da uyduğumu hissediyorum ve onur duyuyorum “diye konuştu.

Yılın Takımı seçilen Fenerbahçe Basketbol Erkek Takımı’nın ödülünü alan Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu “Seneye inşallah Euroleauge Kupası’nı kazanmış olarak tekrar bu ödülün sahibi oluruz” dedi.

Yılın Teknik Adamı ödülünün sahibi olan Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ödülünü Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil alırken “Seneye biz de inşallah UEFA Şampiyonu bir takım olarak bu ödülü tekrar alırız” dedi.

GALATASARAY İTİRAFI

Robin Van Persie: “Galatasaray’a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin dediler. Golü atınca dünyalar benim oldu.”

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten ötürü Yılın Futbolcusu seçilen Fenerbahçeli Robin Van Persie “Ligi ve Kupayı kazanmak isterdim. Çok yaklaşmıştık. Ama oylarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin oylarınız benim için bir onur” dedikten sonra bir öğrenciden gelen “Ligte 11. Haftada Galatasaray’a karşı gol kaydettiniz. Fenerbahçeliler arasında bir gelenektir. Gerçek Fenerbahçeli olma konusu bunu gerektirir denir. İlk gol anında ne hissettiniz?” sorusunu da cevapladı: “Benim için çok özel bir andı. Türkiye’ye geldiğimden beri eğer sen Galatasaray’a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin dediler bana. Golü atınca dünyalar benim oldu. Türkiye’ye geldiğimden beri benim için en mutlu, en güzel andı. Kariyerim boyunca birçok derbi karşılaşmasına çıktım. Hollanda’da Feyenoord – Ajax maçları oynadım, İngiltere’de Arsenal Tottenham, Manchester United-Manchester City maçları oynadım. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçına bakarsanız o derbide her şey var. Bir derbi tecrübesi için elde edebileceğiniz her şey hem de! Birçok yönüyle tecrübe edeceğiniz en iyi derbi bu derbi” ifadelerini kullandı.

Sporda Yılın Onur Ödülü

Akif Çağatay Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanı – DÜNYA ANTİ DOPİNG AJANSI (WADA) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Çağla Büyükakçay – WTA İSTANBUL CUP’ın ilk Türk şampiyonu …olimpiyat seviyesinde Türkiye’yi temsil eden ilk Türk tenisçi

Nazmiye Muslu Muratlı – Rio Paralimpik Oyunları 104 Kilo Halter Şampiyonu …dünya rekoru sahibi

Taha Akgül – Avrupa Şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu

Spora Hizmet Ödülü

Vodafone – Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun

Yılın Yöneticisi

Fikret Orman – Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı

Yılın Teknik Adamı

Şenol Güneş – Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü

Yılın Hakemi

Ali Palabıyık – FIFA Hakemi

Yılın Takımı

Fenerbahçe Basketbol Erkek Takımı – Türkiye Şampiyonu …Euroleague Finalisti

Yılın Sporcusu

Ayşe Begüm Onbaşı – Aerobik Cimnastik 15-17 Yaş Dünya Şampiyonu

Yılın Futbolcusu

Robin Van Persie – Fenerbahçe

Yılın Spor Yazarı

Sema Tuğçe Dikici – Sözcü

Yılın Spor Yorumcusu

Mehmet Demirkol – NTV Spor

Yılın Spor Kanalı

NTV Spor

Yılın Spor Programı

Gol – NTV Spor

Yılın Spor Spikeri

Ertem Şener – Beyaz TV

Yılın Radyo Programı

Spor Hayattır – Attila Gökçe ve Mehmet Ayan – LİG Radyo

Yılın Spor Gazetesi /Spor Departmanı

Fanatik

Yılın Spor Web Sitesi

http://www.tr.beinsports.com

Yılın Spor Muhabiri

Evren Göz – NTV Spor

Yılın Spor Foto Muhabiri

Onur Çoban – Anadolu Ajansı

Yılın Okan’lı Sporcusu Özel Ödülü

İlayda Hancı – Türkiye Off-Road Şampiyonu