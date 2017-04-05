Aboubakar'ın yerine Mario Mandzukic

Beşiktaş 30 yaşındaki golcü için İtalyan kulübüyle temasa geçerken 7 milyon Euro isteyen Hırvat starı iknaya çalışacak. Listede ayrıca Palmerias'ta oynayan Dudu var..

Aboubakar'ın sık sık kırmızı kart görmesi nedeniyle bu oyuncuyu satın almayı düşünmeyen yönetimin ilk sıraya Juventus'ta forma giyen Mario Mandzukic'i aldığı öğrenildi. 2 sezondur Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki golcü için Juventus'la bir ön görüşme yapan yönetimin önemli ilerlemeler sağladığı belirtildi. Hırvat yıldızın menajeriyle de bir araya gelen yöneticilerin bu oyuncu için 7 milyon Euro yıllık istenmesi nedeniyle görüşmelerin şimdilik tıkanma noktasına geldiği öne sürüldü.

KANAT OYUNCUSU DUDU DA LİSTEDE

Beşiktaş eğer Mandzukic'in istediği rakamı aşağıya çekebilirse bu transferi gerçekleştirme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bu arada yönetimin Palmerias'ta forma giyen, sol ve sağ kanatta görev yapabilen Dudu ile de ilgilendiği belirlendi. Şampiyonluk halinde Devler Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta yönetimin şartları zorlaması bekleniyor..

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