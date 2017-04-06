Ali Şafak Öztürk'ten Fikret Orman'a sert gönderme

Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Ali Şafak Öztürk'ün röportajından satırbaşları şu şekilde:

İtalya Süper Kupası'nın maliyeti ve rakipler

İnşallah İtalya Süper Kupa maçı Antalya'da oynanacak. Birkaç hafta önce girişimlerimiz başladı. Somut adımlar atılıyor. Yüksek rakamlar isteniyor. 3 milyon Euro civarı bir ücret isteniyor. Bunun %10'u İtalya Federasyonuna %90'ı kupada finalindeki takımlara gidiyor. Yayın hakları da alıyorlar. Çok büyük bir organizasyon ama zor bir organizasyon. Yatırımın büyüklüğünden dolayı. Yatırımın karşılığını da çeşitli gelirlerle kapatabiliriz. Stat, sponsorluk gelirleri gibi. Şu anda bunun yükünü Antalyaspor’un tek başına kaldırması zor gibi görünüyor. Katar ve Çin organizasyonu devralmak isteyen rakip ülkeler. Kesinleşmiş bir şey yok. Doğru firmalarla çalışmamız gerekir. Devletimizin desteği ile de umarım Antalya’da olur.

Hedef Avrupa

"Servet Yardımcı’nın UEFA’daki yeni görevi bizim için önemli olacaktır. İnanıyoruz ki, Türk futboluna katkıları önemli şekilde olacaktır. Hayırlı olsun.

Antalyaspor tarihininde aldığı en fazla puan 49. İnşallah Antalyaspor, tarihinin en başarılı sezonunu geçirecek ama asıl önemli olan Avrupa hedefi. Ben başkan olarak Avrupa'da Antalya şehrini temsil etmeyi çok istiyorum. Antalyasporumuzun Avrupa’da olmasını çok istiyorum. En iyisini yapmaya çalışacağız. Biz çok ekstrem senaryodan buraya geldik. 8 haftada 3 puan almış bir takım olarak, sonradan maç kazanarak buralara geldik. İlk 8 haftadan sonra en fazla puan kazanan veya kazanan takımlardan biriyiz. Çok zor maçlarkazanarak buralara geldik. Elimizden gelen en iyisi yapacağız. Her maça final gözüyle bakacağız ve en iyi yerde ligi bitireceğiz.

Eto’o’dan memnunuz

Barcelona’nın ardından en verimli kariyerini Antalyaspor’da geçirmesinden dolayı Eto'o'dan memnunuz; kaptanımız kendisi. Geçen sezon ve bu sezonki performansı muazzam. Kendisine değer veriyoruz.

Beşiktaş Başkanı sokak ağzı ile konuşmamalı

Beşiktaş'tan bazı açıklamalar geldi. Başkandan, 2. başkanından hatta hocasından bile geldi. İlerleyen dönemde belki masör ve malzemecisinden de gelir. Şaka bir yana bu olay gerçekten çok uzuyor. Baktığınız zaman; Beşiktaş şu anda Süper Lig’in lideri. Süleyman Seba duruşu olan bir kulübe bu üslupta açıklamalar yakışmıyor maalesef. Ondan dolayı bunun üzerine ben gitmek istemiyorum ama konu çok uzadı, seviye düşüyor, kişiselleşiyor, söylenmemesi gereken şeyler söyleniyor maalesef. Biz uzatmayıp daha güzel şeylerle uğraşıyoruz. İtalya Süper Kupası’nı Antalya’ya getirmek istiyoruz, ligde rekor kırmak istiyoruz. Kendi açımızdan bakıyoruz. İlk yılımızda mali kriz içerisindeyken, tarihin en fazla puanını toplayıp rekor kırmaya koşuyoruz. Bunları yapabiliyoruz. Bu şartlarda bunları yaparken 5 yıl sonra neler yapacağız, bunları düşünmek lazım. Gerçi 5 yıl sonra da 38 yaşında olacağım; bilmiyorum yaşım başkanlığa uygun olur mu o zaman?

İnsanlar konuşurlar tabi ama bunu seviyeli şekilde kişileştirmeden yapmakta fayda var. Türk futbolunun marka değerini düşürmemek gerekiyor. Yorumculardan ve taraftardan daha çok, Beşiktaş Başkanının ve hocasının söylemleri bizi üzüyor. 2. başkan Ahmet Nur Çebi daha düzeyli konuşuyor ama Başkan‘ın sokak ağzı ile değil de, başkan üslubu ile konuşması gerek. Bu kadar saldırılara; adamlık, başkanlık tecrübesi gibi hoş olmayan atıflara rağmen, seviyeyi düşürmemek için biz açıklama yapmadık"

Kaya Çilingiroğlu hakkında açıklama

Antalyaspor camiasının büyük tepki gösterdiği Kaya Çilingiroğlu’nun; başkan Ali Şafak Öztürk'ün ailesinden borç para istemesinden dolayı kırmızı-beyazlı kulüp hakkında sürekli olumsuz eleştirilerde bulunduğu iddiası hakkında konuşan Ali Şafak Öztürk "Bunların konuşulması dahi hoş değil. Ayrıca Kaya Çilingiroğlu takip ettiğim bir futbol yorumcusu değil, hatta futbol yorumcusu demek doğru olmaz , futbol konuşan şahıs diyelim" dedi.