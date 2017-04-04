Antalyaspor Chedjou'ya talip oldu !

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aurelien Chedjou'ya sürpriz bir teklif geldi. Chico ve Diego dışında iyi bir stopere daha ihtiyacı olduğunu yönetime ileten Rıza Çalımbay, Chedjou teklifine yeşil ışık yaktı.

Bunun üzerine hemen harekete geçen kırmızı-beyazlı yönetim Kamerunlu futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

İngiltere'ye gitmek istiyor

Menajerler aracılığıyla yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Chedjou'nun Türkiye'deki kariyerini noktalamak istediği ve İngiltere'den gelen teklifleri öncelikli tuttuğu belirtildi.

Southampton ve Swansea'den teklifler aldığı bilinen Chedjou'ya son teklifini ileten kırmızı-beyazlı yönetim iki İngiliz kulübünden daha fazla para önererek cevap beklemeye başladı.

haber7