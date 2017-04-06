Antalyaspor'dan Emre Mor sürprizi

Antalyaspor, Bundesliga’da Borussia Dortmund forması giyen Türk yıldız Emre Mor’u transfer etmek harekete geçti. Emre Mor’u 1 yıllığına kiralamayı planlayan Antalyaspor yöneticileri, Alman takımının yıldız futbolcunun takımındaki geleceği hakkında vereceği kararı bekliyor.

Spor Toto Süper Lig’de Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor, gelecek yılın transfer çalışmalarına başladı. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Antalyasporlu yöneticiler, A Milli Takım’da yıldızı parlayıp Borussia Dortmund’a transfer olan yıldız futbolcu Emre Mor’u kiralamak için harekete geçti. Yıldız futbolcunun menajeri Muzzi Özcan ile görüşen Antalyasporlu idareciler, Alman kulübünün Emre Mor hakkında vereceği kararı bekliyor.

Antalyaspor yöneticileri, Alman kulübünün genç yıldızın başka kulübe kiralaması yönünde karar vermesi halinde transfer döneminde görüşmelere başlayacak.

Antalyaspor’da forma giyen Anıl Koç’un da menajeri olan Muzzi Özcan ile sürekli temas halinde olan kırmızı beyazlı yöneticiler, Emre Mor’u transfer etmek için yoğun çaba gösteriyor. Antalyaspor yöneticileri sezon başında da Emre Mor’u transfer etmek için görüşmeler yapmıştı.