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  5. 04 Nisan 2017 10:37

Arsenal ve Tottenham Oğuzhan Özyakup'un peşinde

Ada basını Avrupa’nın devlerinin peşinden koştuğu Oğuzhan için Arsenal ve Tottenham’ın devrede olduğunu yazdı.

Arsenal ve Tottenham Oğuzhan Özyakup'un peşinde
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Kartal'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Ada basını, Arsenal ve Tottenham'ın Oğuzhan'ı bitirmek için büyük bir mücadele verdiğini iddia etti. Haberde 2 ekibin sezon sonunda Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalacağını öne sürerek, "Bu futbolcu için yapılacak ilk teklif 12 milyon Euro'dan aşağı olmayacak" dendi.

20 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan'la Alman ekiplerinden Mönchengladbach'ın ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'ın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

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Tottenham , arsenal , transfer , oğuzhan özyakup