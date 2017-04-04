Beşiktaş Mario Gomez 15 Nisan'da görüşecek

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, daha önce siyah-beyazlı takıma geri dönmesi için görüştüğü Alman futbolcu ile 15 Nisan'da yeniden bir araya gelecek.

Mario Gomez ile Almanya'da yemek yiyecek olan Torunoğulları'nın tecrübeli oyuncunun düşüncelerini öğrenmek istediği ve buna göre bir yol haritası belirleyeceği gelen haberler arasında.

Mario Gomez, Wolfsburg'la çıktığı 27 maçta 13 gol attı. Gomez son oynanan Bayer Leverkusen maçında ise hat-trick yaparak takımına 1 puan kazandıran isim olmuştu.

Sabah