Beşiktaş'ta Fabri belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'de 58 puan ile liderliğini sürdüren Beşiktaş, 27. hafta karşılaşmasında Trabzsonspor'a konuk olacak. Zorlu Karadeniz deplasmanı öncesi hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılarda, Fabri'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Gençlerbirliği maçında sol gözünden problem yaşayan İspanyol file bekçisi, çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam ediyor. saha antrenmanlarına henüz başlamayamayan Fabri'nin, Trabzonspor maçında kadar hazır olup olamayacağı ise tedavi sürecinin ardından netlik kazanacak. Cuma günü detaylı bir kontrolden geçecek olan 29 yaşındaki kalecinin durumuna göre karar verilecek. Sağlık durumunun maçaçıkmasına izin vermemesi halinde Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş kalesini Tolga Zengin koruyacak. İkinci kaleci olarak yedek kulübesinde 19 yaşındaki Utku Yuvakuran bekleyecek. Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezasını nedeniyle Gençlerbirliği maçında oynayamayan Vincent Aboubakar cezasını tamamladı. Kamerunlu futbolcu Trabzonspor'a karşı görev yapabilecek.