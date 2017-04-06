Beşiktaş'tan Ali Palabıyık tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00’da Medical Park Arena Stadı’nda oynanacak Trabzonpsor – Beşiktaş mücadelesinde Ali Palabıyık görev alacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Kerem Ersoy yapacak. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlardan sonra Tosic’e kırmızı kart göstererek oyun dışına göndermesi üzerine siyah-beyazlı camiadan Ali Palabıyık’a tepki yağmıştı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak olan Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanan bir maçta görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi Palabıyık, 22.08.2015 tarihinde Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.

Trabzonspor’un Palabıyık yönetiminde bu sezon galibiyeti yok

Palabıyık, Trabzonspor’un ise 11 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu maçlarda 34 sarı kart 4 de kırmızı kart gördü. Bu sezon ise Ali Palabıyık’ın yönettiği maçlarda Trabzonspor, Gaziantepspor’a 1-0, Fenerbahçe’ye 3-0 yenilirken, Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.Ali Palabıyık, siyah-beyazlı takımın ise 9 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş Palabıyık’ın yönettiği maçlarda 23 sarı kart 2 de kırmızı kart gördü.

Palabıyık, bu sezon ise Beşiktaş’ın 3 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Adanaspor’u 2-1 ve Osmanlıspor’u 2-0 mağlup etmişti.