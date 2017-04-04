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  5. 04 Nisan 2017 18:52

Beşiktaş'tan flaş Gökhan İnler açıklaması !

Beşiktaş Kulübü, resmi site üzerinden yaptığı açıklama ile Gökhan İnler'in Trabzonspor'a transfer olacağı haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Beşiktaş'tan flaş Gökhan İnler açıklaması !
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İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Futbolcumuz Gökhan İnler'in transfer olacağı ve transfer görüşmeleri yapmasına izin verildiğine yönelik basın yayın organlarında farklı iddialar yer almaktadır.

Kulübümüzün hem ligde hem de Avrupa'da çok önemli karşılaşmalarının öncesinde ortaya atılan bu iddialar gerçeklerden uzaktır.

Başkanımız Fikret Orman'ın bugün de altını çizerek bahsettiği üzere, uluslararası kariyere sahip Gökhan İnler, takımımızın önemli bir ismidir ve transfer olacağı iddiası asılsızdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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