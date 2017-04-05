Dick Advocaat: 2 maçı da alırsak önümüz açılır

F.BahçeTeknik Direktörü Dick Advocaat, öğrencileriyle yaptığı toplantıda önlerindeki 2 maçın önemine dikkat çekti.

3-0’lık avantaja rağmen kupada turun cepte olmadığının altını çizden deneyimli hoca, ligdeki Akhisar engelini de kayıpsız geçmeleri halinde önlerinin açılacağına vurgu yaptı.

Devler Ligi’ne katılmak için hala şanslarının bulunduğunu ifade eden Advocaat, şunları söyledi:

“BU hafta bizim için çok önemli. İki kulvarda birbirinden kritik 2 maç oynayacağız. Kupada Kayseri’yi geçip adımızı yarı finale yazdırmalıyız. Akhisar maçını alırsak da Ş.Ligi umudumuzu arttırırız. Bu hafta önümüzdeki rakipler birbirleriyle oynayacak. Oradan çıkacak sonuca göre kazancımız 3 puandan fazlası olabilir. Siz maçlara iyi motive olunca iyi sonuçlar gelecektir.”