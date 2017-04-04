Dursun Özbek'ten taraftara müjdeli haber !

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen UEFA Kongresi'ne katıldı.

"UEFA'DAN YANA SIKINTI YAŞAMAYIZ"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada; "UEFA Kongresi'nde yetkilerle görüştük. Galatasaray önümüzdeki 3-4 yılı daha rahat geçirecek. Çok verimli, güzel görüşmeler oldu burada. UEFA'nın bizden istediği şeffalık. UEFA ile yeni bir anlaşma yapmak istiyoruz. Galatasaray şeffaflık açısından takdir gören bir kulüp. Bu sezon 65 milyon euro bir limitimiz var. UEFA ile görüşülerek önümüzdeki bir kaç yılın yol haritası yapılacak. Bir daha ceza gibi bir durumla karşılaşmak istemiyoruz." dedi.

Dursun Özbek UEFA Başkanı ile görüştü