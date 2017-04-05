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  1. 05 Nisan 2017 15:39

Emmanuel Adebayor'dan müjdeli haber

Sakatlanan futbolcu Emmanuel Adebayor'un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Emmanuel Adebayor'dan müjdeli haber
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Medipol Başakşehir'in, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Akhisar Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
Kulüpten alınan bilgiye göre, sağ dizinden sakatlanarak oyuna devam  edemeyen Adebayor'un kedini iyi hissettiği ve ciddi bir durumunun olmadığı  öğrenildi.
 
Günü salonda çalışarak geçiren Togolu golcünün, yarın izin yapacak  Medipol Başakşehir'in, 7 Nisan Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanında takımla  çalışacağı bildirildi. Adebayor'un teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev  vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü  oynanacak Galatasaray maçında sahada olması bekleniyor.
 
Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan Emmanuel  Adebayor, turuncu-lacivertli forma ile ligde 2, kupada da 1 gol attı.

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