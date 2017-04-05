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  1. 05 Nisan 2017 10:27

Emrah Başsan Hollanda'da kendine geldi

Emrah Başsan Fortuna Sittard formasıyla 4 gol 2 asiste ulaştı.

Emrah Başsan Hollanda'da kendine geldi
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Emrah Başsan kiralık olarak forma giydiği Hollanda 2. Ligi'nde Fortuna Sittard formasıyla son 3 maçta 4 gole imza attı.
 
Galatasaray'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Emrah Başsan, devre arasında Hollanda 2. Ligi ekibi Fortuna Sittard'a kiralandı.

Hollanda ekibinde adeta küllerinden yeniden doğan Emrah Başsan Fortuna Sittard Formasıyla Hollanda 2. Ligi'nde 8 maçta 4 gol 2 asiste ulaştı.

Bonservisi halen Galatasaray'da olan genç futbolcu sezon bu sezon özellikle attığı frikik golleriyle Hollanda'da adından söz ettirdi.

Hürriyet

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