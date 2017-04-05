Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor / Maç devam ediyor

Kayserispor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jean-Armel Kana-Biyik oyundan alınırken yerine Larrys Mabiala oyuna dahil oluyor.

57'Volkan Şen'in pası ile sol çaprazda topla buluşan İsmail Köybaşı bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

54'Topla birlikte ceza yayına sokulan Landry N'Guemo say ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ üst tarafından dışarı gidiyor.

53'Sarı lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

48'Ozan Tufan'ın pası ile topla buluşan Volkan Şen ceza yayı sol çaprazının gerisinden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ali Ahamada uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

46'Kayserispor cephesinde de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Rajko Rotman oyundan alınırken yerine Deniz Türüç oyuna dahil oluyor.

46'Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe ve Josef De Souza oyundan alınırken yerlerine Volkan Şen ve Ozan Tufan oyuna dahil oluyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

45'Hakem Arda Kardeşler ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

43'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jeremain Lens ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

41'Müsabakanın ilk yarısında son dakikalara girilirken ev sahibi Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

35'GOOOLL!! Fenerbahçe, Josef De Souza ile farkı ikiye çıkartıyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jeremain Lens ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Josef De Souza kafa vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

33'Sağ kanattan gelişen atakta Alain Traore son çizgiye inerek pasını yerden ceza sahası içi sol çaprazındaki arkadaşı Landry N'Guemo'ya gönderiyor. Landry N'Guemo bekletmeden gelişine sert vuruyor ancak top kalenin sağ üst tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

31'GOOOLL!! Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe ile öne geçiyor! Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Aatif Chahechouhe takım arkadaşı Josef De Souza ile verkaç yaparak topu ceza sahası içi sol çaprazında kontrol ediyor. Müsait pozisyonda sağ ayağının içi ile yerden vuruşunu yapan golcü oyuncu meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

29'Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Welliton Soares yerden sert vuruyor ancak top savunmada Simon Kjaer'den geri geliyor.

26'Samba Sow'un ara pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Umut Bulut son çizgiye inerek ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Landry N'Guemo ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ üst tarafından dışarı gidiyor.

14'Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Jeremain Lens ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top son olarak kaleci Ali Ahamada'da kalıyor.

11'Sağ kanattan gelişen atakta Jeremain Lens ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Moussa Sow kafa ile pasını altıpas alanına indiriyor ancak bu noktada hiçbir takım arkadaşı bulunmuyor.

8'Sol kanattan hareketlenen Alain Traore ceza sahasına girer girmez yerden vuruyor ancak kaleci Volkan Demirel üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

6'Kayserispor'da Welliton Soares kısa süreli sakatlık geçiriyor.

4'Ev sahibi Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Müsabaka konuk ekip Kayserispor'un vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşıyor. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Sarı lacivertliler rakibini ilk maçta 3-0 mağlup etti. Yarı finale yükselecek takım Başakşehir ile eşleşecek.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow

Kayserispor: Ahamada, Kana-Bıyık, Douglas, Mabiala, Levent, Rotman, Samba Sow, Traore, NGuemo, Umut Bulut, Welliton