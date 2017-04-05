Fenerbahçe yarı finalde !

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'u sahasında yine aynı skorla mağlup ederek son 4'e kaldı. ATV'den yayınlanan maçta Aatif Chahechouhe (31'), Josef de Souza (35') ve Volkan Şen'in (83') golleriyle kazanan sarı-lacivertliler yarı finalde Başakşehir'in rakibi oldu.

AÇILIŞ AATIF'TAN !

Dakikalar 31’i gösterirken Fenerbahçe kaptığı topun ardından Kayserispor’u yarı sahasına hapsetmişti. Kjaer çıkmaya çalışan rakibi yarı saha çizgisinde durdurdu. Kaptığı topu Josef’e bıraktı. O solda top bekleyen Aatif’a bıraktı. Ceza sahasına yaklaşan Aatif yay üstündeki Josef’e verip ceza sahasına girdi, Brezilyalı harika bir pasla yeniden buldu takım arkadaşını, kaleciyle karşı karşıya yerden sağ köşeye bıraktı Aatif topu, takımını öne geçirdi: 1-0.

JOSEF FARKI İKİYE ÇIKARDI !

35. dakikada Lens sağdan kullandı köşe vuruşunu, kale alanı önünde kalenin tam karşısında boş kaldı, Josef kafayı vurdu, ağları bulup farkı ikiye çıkardı: 2-0.

PERDEYİ VOLKAN ŞEN KAPATTI !

Mücadeleye noktayı Volkan Şen koydu. 83. dakikada Volkan Şen sol tarafta aldığı uzun pasları bu kez golle değerlendirdi. Ceza sahasının hemen yanında kontrol ettiği topla içeri doğru döndü Volkan, bir süre sürdüğü topu sağ ayağıyla uzak köşeye çok güzel bir vuruşla gönderdi. Ahamada’yı çaresiz bırakan vuruşu üç farklı üstünlüğü getirdi.

TARAFTAR ŞOKU!

Fenerbahçeli taraftarlar maça ilgi göstermedi. Fenerbahçe'de Kadıköy'e mücadeleyi izlemeye gelen kişi sayısı 2 bin 580...

Bu rakamın sezon içerisinde Fenerbahçe'nin inişili çıkışlı bir performans sergilemesi ve hem ligde hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçların etkisinin olduğu düşünülüyor.

VOLKAN DEMİREL 1,5 SONRA...

Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve 22 Şubat’tan bu yana formasından uzak kalan Volkan Demirel, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte sahalara geri döndü.

Sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas grubunda tam yırtık olan Volkan Demirel, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

M.S. Hakem Arda Kardeşler müsabakanın bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor. Bu sonuçla Fenerbahçe yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oluyor.

86'Son dakikalara girilirken karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

83'GOOOLL!! Fenerbahçe, Volkan Şen ile durumu 3-0'a getiriyor! Sol çaprazda topla buluşan Volkan Şen topu ceza yayına doğru sürerek sağ ayağı ile harika bir vuruş çıkarıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

82'Volkan Şen sol kanattan hareketlenerek ortasını penaltı noktasına hareketlenen Moussa Sow'a gönderiyor. Golcü oyuncu kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

78'Bu dakikalarda yapılan faullerle oyun sık sık duruyor.

75'Deniz Türüç'ün ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Güray Vural bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

72'Sağ kanatta topla buluşan Oleksandr Karavayev son çizgiye inerek pasını penaltı noktasının gerisine doğru gönderiyor. Bu top savunmayı da aşarak ceza yayı sol tarafında Volkan Şen'in önünde kalıyor. Volkan bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

58'Kayserispor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jean-Armel Kana-Biyik oyundan alınırken yerine Larrys Mabiala oyuna dahil oluyor.

57'Volkan Şen'in pası ile sol çaprazda topla buluşan İsmail Köybaşı bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

54'Topla birlikte ceza yayına sokulan Landry N'Guemo say ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ üst tarafından dışarı gidiyor.

53'Sarı lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

48'Ozan Tufan'ın pası ile topla buluşan Volkan Şen ceza yayı sol çaprazının gerisinden yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Ali Ahamada uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

46'Kayserispor cephesinde de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Rajko Rotman oyundan alınırken yerine Deniz Türüç oyuna dahil oluyor.

46'Fenerbahçe cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe ve Josef De Souza oyundan alınırken yerlerine Volkan Şen ve Ozan Tufan oyuna dahil oluyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

45'Hakem Arda Kardeşler ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

43'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jeremain Lens ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

41'Müsabakanın ilk yarısında son dakikalara girilirken ev sahibi Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

35'GOOOLL!! Fenerbahçe, Josef De Souza ile farkı ikiye çıkartıyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Jeremain Lens ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Josef De Souza kafa vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

33'Sağ kanattan gelişen atakta Alain Traore son çizgiye inerek pasını yerden ceza sahası içi sol çaprazındaki arkadaşı Landry N'Guemo'ya gönderiyor. Landry N'Guemo bekletmeden gelişine sert vuruyor ancak top kalenin sağ üst tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

31'GOOOLL!! Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe ile öne geçiyor! Topla birlikte ceza yayı sol çaprazına sokulan Aatif Chahechouhe takım arkadaşı Josef De Souza ile verkaç yaparak topu ceza sahası içi sol çaprazında kontrol ediyor. Müsait pozisyonda sağ ayağının içi ile yerden vuruşunu yapan golcü oyuncu meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

29'Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Welliton Soares yerden sert vuruyor ancak top savunmada Simon Kjaer'den geri geliyor.

26'Samba Sow'un ara pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Umut Bulut son çizgiye inerek ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Landry N'Guemo ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ üst tarafından dışarı gidiyor.

14'Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Jeremain Lens ortasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top son olarak kaleci Ali Ahamada'da kalıyor.

11'Sağ kanattan gelişen atakta Jeremain Lens ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Moussa Sow kafa ile pasını altıpas alanına indiriyor ancak bu noktada hiçbir takım arkadaşı bulunmuyor.

8'Sol kanattan hareketlenen Alain Traore ceza sahasına girer girmez yerden vuruyor ancak kaleci Volkan Demirel üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

6'Kayserispor'da Welliton Soares kısa süreli sakatlık geçiriyor.

4'Ev sahibi Fenerbahçe kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1' Müsabaka konuk ekip Kayserispor'un vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşıyor. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Sarı lacivertliler rakibini ilk maçta 3-0 mağlup etti. Yarı finale yükselecek takım Başakşehir ile eşleşecek.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow

Kayserispor: Ahamada, Kana-Bıyık, Douglas, Mabiala, Levent, Rotman, Samba Sow, Traore, NGuemo, Umut Bulut, Welliton