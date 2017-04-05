Fenerbahçe'de transfer harekatı

Sarı-Lacivertli Yönetim, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe, Arsenal’ın Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile 4 yıllık ön anlaşma yapmış, Shakhtar ile 21 yaşındaki sol bek Sobol için 900 bin Euro’ya söz kesmişti. Yönetim, yeni yıldızlar için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler’in birçok futbolcuyla önümüzdeki sezon için temas halinde olduğu öğrenildi.

Taraftarları heyecanlandırılacak isimler

Listede taraftarı heyecanlandıracak isimlerin bulunduğu kaydedilirken, yönetimin Ospina ve Sobol’da olduğu gibi bu oyuncularla da kısa süre içerisinde anlaşmaya varması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin hedefi, sezon öncesi hazırlık kampına yeni transferlerin tamamını yetiştirmek.

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