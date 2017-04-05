Fenerbahçe'den Moussa Sow için 2 milyon euro

Al Ahli, satışa çıkaracağı Sow için F.Bahçe’ye, “Bonservisini istiyorsanız teklifinizi sunun?” dedi. Kanarya’nın 2 milyon euro önereceği öğrenildi.



Fenerbahçe, Al Ahli'ye 17 milyon euro'ya satıp bir sezonun ardından kiraladığı Moussa Sow'la devam etmek istiyor. Hedef ise yeniden kiralamak... Ancak Dubai ekibi, Senegalli golcüyü bonservisiyle vermek istiyor. Lima'yı serbest bırakıp yerine Makhete Diop'u transfer eden Al Ahli'nin, önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Sow için Fenerbahçeli yetkilileri arayıp, "Eğer Sow'u istiyorsanız satmaya hazırız. Kiralık tekliflerine ise kapalıyız" bildiriminde bulundukları öğrenildi. Arap ekibine Moussa Sow'la devam etmek istediklerini aktaran sarı-lacivertli yönetimin, henüz bir teklif sunmadığı belirtildi.

KALMAYA DÜNDEN RAZI

Sarı-lacivertli yönetimin , Sow için belirlediği rakamın ise 2 milyon euro olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. 31 yaşındaki golcü, her fırsatta Fenerbahçe'de kalmak istediğini söylüyor.

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