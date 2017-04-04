Fikret Orman: ''Bana göre yılın transferi Ryan Babel'dir''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ntvspor'da açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın yaptığı açıklamalar:

"Beşiktaş'ta güneşli günlerdeyiz. Önümüzdeki 3 ayı da iyi şekilde geçirmeyi Allah bize nasip etsin. Önümüzde zorlu bir maç trafiği var. Uğraşıyoruz. 5 yıl insan hayatında uzun süre. Yaşlandık. Ahmet Nur Çebi'yi de yaşlandırmışım. Zor günlerdi. Bu açıklamaları yaptığımızda birçok insan inanmadı. Bir çok insan provoke etti. İyi hatırladığım şeylerin yanında zorlukları da var. Zorlanarak geldik. Hamd olsun söylediklerimizin olmuş olması, yapacağız dediklerimizi yapmış olmamız bizim haklı gururumuzdur. Arkadaşlarım ve kendi adıma mutluyum. İlk 4 sene zor oldu"

'Gelmek istediğim en üst noktadayım'

"Hayatımda gelmek istediğim, kariyerimle alakalı en üst noktadayım. Bu aşk ile doğar. Aşk olmadan olmaz. Çocukluğumdan itibaren bu kulübün içerisinde oldum. Önemli futbolcularımız ve yöneticilerimiz ile tanışma fırsatı oldum. Görev süremiz bittiğinde insanların karşısına çıkabileceğimiz geçmiş bırakarak ayrılmak istiyorum"

'Başkalarının 10 yılda yaptığını 5 yılda yaptık'

"Oyuncu aldık ve sattık hem de takımın kalitesini artırdık. Beşiktaş'ın futbol takımı yıldızlar topluluğudur. 230M TL olan bütçeyi 700M TL’ye yükselttik. Stadyum gelirini 5 kat arttırdık. Başkalarının 10 yılda yaptığını 5 yılda yaptık"

'Konuşmak kolay, yapmak zordur'

"Bu stadı tam yıkarken gezi olayları vardı. İnanılmaz bir kamuoyu oluşmuştu. Bu stat yaklaşık 15 metre aşağı indi. Deniz seviyesinin altında futbol oynanıyor. Bir işi konuşmak çok kolaydır, yapmak zordur. Daha da yapacaklarımız var. Çok geçmişe takılmamak lazım. Artık ileriyle alakalı şeylere konsantre olduk. Projelerimizi yapmak için daha fazla çalışmalıyız. Biz ileride yapacaklarımıza çok daha konsantre olmuş durumdayız. Gelecekte yapacaklarımızı geliştirmek için çok çalışmamız lazım.

'Niye kısıtlayalım kendimizi'

İstemek çok güzel bir şey. Dua edersiniz Allah'tan istersiniz olsun diye. Niye kısıtlayalım ki kendimizi isteyelim, iyi niyetle olsun diye çalışıyoruz. Beşiktaş bu turu geçebilir. Bu tur çok zor bir tur mu, evet. Lyon çok çor bir rakip mi, evet. Beşiktaş çanta da keklik mi, hayır. Beşiktaş finale gidebilir mi, evet. Niye kısıtlayalım ki kendimizi? İki kupa da gelsin isteriz, iyi niyetimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok iyi bir teknik direktörümüz var. Çok iyi pırlanta gibi oyuncularımız var. Ben istiyorum. Allah'ta biliyor inşallah olur.

Şenol Güneş'in sözleşmesi

Şenol hoca Kore'den geldikten sonra çalıştığı bütün takımlarla 1 yıllık sözleşmeler yapmış sadece bizimle 1 +1 2 yıllık sözleşme yaptı. Aramızda hiç bir zaman bir ayrılık senaryosu olmadı. Biz yönetim kurulu olarak 3 hocayla çalıştık. Hoca olarak istikrardan yanayız. Biz hocamızla devam etmek istiyoruz, hocamızın da ayrılmak gibi bir niyeti yok. Şenol Hoca ve bizim bir B planımız yok. Bizi karıştırmaya çalışıyorlar. Lig bitince oturup konuşacağız. Hocanın şu an ki konsantrasyonu da şampiyonluk, Lyon maçları, inşallah ondan sonra da gelecek yarı final ve final maçları olsun. Hocayla konuşmadım. Hocayla konuşmadan kamuoyuyla konuşmam.

Caner'in bonservisi

Biz Caner'in bonservisini almak istiyoruz. Çok çabuk intibak etti takıma. Seviyorum Caner'i. Enterasan bir oyuncu. Çok hırslı bir oyuncu bir an önce takıma dönmek istiyor. sezon sonunda Inter'le oturup konuşacağız. Caner Beşiktaş'ı, Caner Beşiktaş'ı istiyor.

'Oğuzhan'la 4-5 yıllık sözleşme yapacağız'

Gelecek sezon onlarca milyon dolar döküp futbolcular getireceğimiz haberleri transfer palavraları. Oğuzhan'la sözleşme yenileceğiz diyorum. Hakkında transfer haberleri çıkıyor! 4-5 yıllık sözleşme yapacağız.

Londra'da master yapan kızımı ziyarete gidiyorum, hangi futbolcu için gidiyorsunuz diye soruyorlar. Kimi almaya gidiyor diyorlar. Ben 'Bay almamıyım'. UEFA ile yapılan FFP anlaşması 2017-2018 sezonunda bitiyor. Zaten bu anlaşma olmasa da 'Biz Messi'yi getireceğiz' demeyiz. Biz bütçemiz dahilinde oyuncularla anlaşacağız. Şımarmayız.

'Babel yılın transferidir'

Transferde saçma sapan hareketler yapmayız. Zihniyetimiz bu. Atiba'yı transfer ettik. 'Kanada'dan futbolcu mu çıkar?' diye yazıp çizdiler. Fabri'ye değil bonservis menajerlik parası bile ödemedik. Neler yazıp çizdiler... Şimdi taraftarın en sevdiği ikinci oyuncu. Babel yılın transferidir. Ücretsiz aldığımız bir oyuncu. Türkiye'den gitmeden önce de almak istemiştik zaten. Beşiktaş büyük bir kulüp. Buraya gelmek isteyen oyuncu, burayı isteyecek. Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük 16 kulübünden bir tanesidir. Babel "gelmek istiyorum" dedi ve geldi. Aynı şeyleri Quaresma'da da yaşadık. Demba Ba gitti, geldi. Beşiktaş'tan giden bu aileyi arar. Çünkü iyi bir huzur vardır. Beşiktaş basın mensuplarına sorun, burası bizim ailemizdir. Benimle ilişkileri böyledir."

Diğer şubelerimizi de unutmayalım. Basketbol takımımız Ufuk Hoca ile çok iyi gidiyor. Hentbolda otomatiğe bağladık. Küçük bütçelerle büyük işler yaptık. Basketbolda daha da büyüyeceğiz.

'Sezon sonu transferi yerine Lyon maçını düşünüyoruz'

"Metin Albayrak, Umut Güner oyuncuları izliyorlar. Şu anda bile gece gündüz çalışıyoruz. Profesyonel olarak Gökhan Sarılar da çalışıyor. Herkesin konsantrasyonu cepteki kuştur. Biz sezon sonu transferi yerine Lyon maçını düşünüyoruz. Neden bir daha ki seneki UEFA kupasını konuşayım? 25 bin kişi Lyon maçına gidiyor. Türkiye'de maçlara 7 bin kişi gitmiyor. Bizi izlemeye 25 bin kişi gidiyor. Herkes işini yapacak, biz de yapacağız.

Talisca ve Aboubakar'ın durumu

Talisca bize çok uyum sağladı. Şenol hoca ve ekibiyle de çok iyi bir performans sergiliyor. Şu an ki performansı çok beğendimiz Sosa'nın performansını geride bıraktı. çok da seviyoruz. Ama Beşiktaş'ın bütçesi 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye imkanı yok. İnsanlar bağış kampanyası başlatalım diyorlar ama bağışla olacak iş değil. İstiyorum bonservisini almak ama bu sene değil bir sonraki sene. Talisca'ya 25 milyon Euro ve üzerinde teklif gelirse Benfica'nın satma hakkı var. Ama Talisca gitmek ister mi?

'Aboubakar beni kızdırdı'

Aboubakar da Talisca da yaşları genç çocuklar. Aboubakar da takıma çok çabuk uyum sağladı. Beni de kızdırdı, hatalarda yaptı. Tarihinin en önemli maçlarını gidiyor Beşiktaş ama Aboubakar üç maçta yok. Olacak şey değil ama artık kendini Trabzonspor, Adana maçlarında göstersin. Çok da iyi bir çocuk. Ama yönetici olarak biz duygusal davranamayız.

Mario Gomez giderken açıklamalarına üzüldüm. Çok iyi bir çocuk ama o laflar beni üzdü. Henüz kendisiyle hiçbir görüşme yapmadık. Biz şampiyon olmaya, UEFA'yı almaya konsantreyiz onun kulübü de ligde kalmaya...

'Kaptanı protesto etmek kimin haddine'

Tolga Zengin, Beşiktaş Kulübü kaptanıdır. Fabri için "alınmasın" diyenler Tolga için "alınsın" diyordu. Tolga sadece kalecimiz değil, onun iki şapkası var. Hem kalecilik hem kaptanlık yapıyor. Biz ondan çok memnunuz. Kaptanı protesto etmek kimin haddine? Geçen sene kim kaledeydi? Bu maçta taraftarımızın ona tezahürat yapması çok pozitifti ve oyuncu da etkilendi. Çok da kritik bir noktada önemli bir kurtarış yaptı"

'Aziz Yıldırım'ın hareketini görmedim'

Futbol Zirvesi'nde başkanlar arasında yaşananlarla ilgili olarak ise Orman, 'Aziz Yıldırım'ın hareketini görmedim. Ben Cumhurbaşkanı ile sohbet ediyordum. Ne dedi, ne yaptı cevabını verecek kişi değilim. Bana ne... Kendi bileceği iş. Beşiktaş imrenilen bir kulüp, kıskananlar olabilir. Zaten daha çok muhattap olmak istemiyorum.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in 'Feda bize uygun değil' açıklamasıyla ilgili de şöyle konuştu:

'Ben daha önce 'Biz malımızı satmayız' dediğimde Galatasaray'a gönderme yapmak gibi bir niyetim olmadı. Dursun Özbek sevdiğimiz birisi. Galatasaray doğru yapıyor, faiz ödeyeceğine malını satıyor. Üzmek istemeyiz. Allah işlerini rast getirsin.