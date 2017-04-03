Galatasaray 1 - 0 Adanaspor / Maç devam ediyor

36. DK: Selçuk İnan'a arkadan kayarak müdahalede bulunan Vladimir Koman, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart görüyor.

34. DK: Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına Magaye Gueye geçiyor. Magaye Gueye, sol ayağıyla çok sert vuruyor ancak top barajdan geri dönüyor.

33. DK: Sağ çaprazdan ceza alanı içine hareketlenmek isteyen Vinicius'un formasını çekerek durduran Martin Linnes sarı kart görüyor.

32. DK: Garry Rodrigues'in sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kaleci Charles Itandje'da kalıyor.

25. DK: GOOOLLL!! Galatasaray, Lukas Podolski'nin golüyle öne geçiyor. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Selçuk İnan arka direğe ortasını yapıyor. Lukas Podolski, kafa vuruşunu yapıyor. Kaleye gitmekte olan topu kaleci Charles Itandje kontrol edemiyor ve ağlarla buluşuyor.

23. DK: Adanaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Samican Keskin sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Tevfik Altındağ'a bırakıyor.

21. DK: Garry Rodrigues'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Lukas Podolski sol ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

18. DK: Bu kez Magaye Gueye orta yuvarlağın hemen önünde ofsayt pozisyonunda kalıyor.

18. DK: Sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

14. DK: Galatasaray sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Josue ile kullanıyor. Josue'nin ortasında top doğrudan oyun alanının dışına gidiyor.

11. DK: Savunmanın arkasına çok iyi sarkan Magaye Gueye sol çaprazdan ceza alanı içine giriyor. Magaye Gueye, vuruş açısını kaybedince orta yapmayı deniyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

7. DK: Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmet Çalık yükselirken rakibi Mauricio Ramos'a faul yapıyor.

4. DK: Lukas Podolski'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden ortasını yapıyor ancak savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

2. DK: Savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

1. DK: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Adanaspor’u konuk ediyor.

Ligdeki son maçında Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor’u mağlup ederek moral bulmaya çalışuyor. Maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Kadrolar:

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet, Vinicius, Magaye