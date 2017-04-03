Galatasaray 4 - 0 Adanaspor / Maç devam ediyor

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26. hafta mücadelesinde, Galatasaray, Medipol Başakşehir'in yenildiği haftada Adanaspor'u Alman yıldızı Lukas Podolski, yeni transferi Garry Rodrigues ve kaptan Selçuk İnan'ın penaltıdan kaydettiği 2 golle 4-0 mağlup etti.

PERDEYİ PODOLSKI AÇTI

Müsabakadaki gol perdesi 25’te açıldı. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Selçuk’un arka direğe yaptığı ortada Podolski’nin kafa vuruşunda Itandje topu elinden kaçırdı ve top ağlara gitti: 4-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

RODRIGUES'TEN MÜTHİŞ GOL

İkinci devre hızlı başladı. Ev sahibi takım ikinci golü 47’de buldu. Linnes ile başlayan atakta Eren’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Garry Rodrigues harika bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

FARK 3'E ÇIKTI

54’te Yasin’in pasıyla ceza sahasına sokulan Linnes yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 55’te Topun başına geçen Selçuk İnan sert bir vuruşla topu üçüncü kez Adanaspor ağlarına yolladı: 3-0.

BİR PENALTI DAHA !

58’da hakem ceza sahasında elle oynamayı tespit ederek bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 59’da bir kez daha topun başına geçen Selçuk İnan, kaleciyi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.

TRABZONSPOR MAÇINDAN 4 İSİM DEĞİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan ve deplasmanda 2-0 kaybedilen Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. Hırvat teknik adamın kadro tercihleri arasında en fazla dikkati çeken, takımın yıldız ismi Wesley Sneijder'in yedekler arasında yer alması oldu. Hollandalı yıldızı yedek kulübesinde oturtan Tudor, bu oyuncunun yerine Josue'yi ilk 11'de oynattı. Tudor, Trabzonspor maçının 11'indeki isimlerden, sakat olan Bruma'nın yanı sıra Carole ve Tolga Ciğerci'yi de başlangıç kadrosunda düşünmedi. Bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok sahaya çıktı.

İlk 11'e giremeyen isimlerden Sneijder ve Tolga Ciğerci yedekler arasında yer alırken, Carole ise kadroda düşünülmedi.

Ayrıca, topuğundaki sakatlık düzelmeyen Aurelien Chedjou da kadroda yer almadı.

EREN DERDİYOK 2 MAÇ SONRA SAHADA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maçta oynayamayan Eren Derdiyok, ilk 11'de sahaya döndü. Ligde son olarak Antalyaspor maçında oynayan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Eren Derdiyok, antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

M.S. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.



90. DK: Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

90. DK: Vladimir Koman'ın ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta top yandan auta gidiyor.

87. DK: Reynaldo için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

85. DK: Tevfik Altındağ, Wesley Sneijder'a yaptığı sert faulün sonrasında sarı kart görüyor.

83. DK: Adanaspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Reynaldo, Vinicius'un yerine oyuna giriyor.

79. DK: Vinicius, ceza alanı içine girmeden sol çaprazdan yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera sağına giden topu yatarak kontrol ediyor.

78. DK: Galatasaray'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Nigel De Jong, Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil oluyor.

76. DK: Ahmet Dereli sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Cem Özdemir'e bırakıyor.

72. DK: Wesley Sneijder, orta yuvarlağın içinden savunmanın arkasına müthiş bir top gönderiyor. Garry Rodrigues, ceza alanı içine hareketlenerek kaleci Charles Itandje'ın üzerinden topu aşırıyor fakat topun şiddeti fazla olunca top oyun alanının dışına çıkıyor.

71. DK: Wesley Sneijder'ın pasıyla ceza alanı içinde topu önünde bulan Eren Derdiyok vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

69. DK: Ceza alanı içinde kaleci Charles Itandje'dan topu kurtaran Lukas Podolski açısı dar olmasına rağmen sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor ancak top Mauricio Ramos'a çarparak kornere çıkıyor.

64. DK: Viniciusi sol çaprazdan sağ ayağıyla çok sert vuruyor ancak kaleci Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.

63. DK: Ahmet Dereli'yi formasından çekerek durduran Josue sarı kart görüyor.

59. DK: GOOOLLL!! Galatasaray, Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı golle skoru 4-0 yapıyor. Selçuk İnan, saü ayağıyla yaptığı vuruşla yine kaleci ve topu ayrı köşelere gönderiyor.

58. DK: Lukas Podolski'nin sol kanattan ortasında Vinicius ceza alanı içinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor.

56. DK: GOOOLLL!! Galatasaray, Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yapıyor. Selçuk İnan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor.

54. DK: Yasin Öztekin'in topuk pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Martin Linnes, Digao'nun müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor.

51. DK: Sağ kanattan son çizgiye inen Vinicius ortasını yapıyor ancak top auta gidiyor.

47. DK: GOOOLLL!! Galatasaray, Garry Rodrigues'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Eren Derdiyok'un pasıyla sağ çaprazdan hızla ceza alanı içine giren Garry Rodrigues sağ ayağıyla çok sert vuruyor ve kaleci Charles Itandje'ın bakışları arasında topu filelerle buluşturuyor.

46. DK: Adanaspor'un vuruşuyla ikinci yarı başlıyor.

45. DK: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

45. DK: İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

43. DK: Garry Rodrigues'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztekin ceza alanı içine ortasını yapıyor. Eren Derdiyok, altıpasın gerisinden kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Charles Itandje parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başarıyor.

41. DK: Martin Linnes'in sağ kanattan ortasında top doğrudan auta gidiyor.

36. DK: Selçuk İnan'a arkadan kayarak müdahalede bulunan Vladimir Koman, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart görüyor.

34. DK: Tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına Magaye Gueye geçiyor. Magaye Gueye, sol ayağıyla çok sert vuruyor ancak top barajdan geri dönüyor.

33. DK: Sağ çaprazdan ceza alanı içine hareketlenmek isteyen Vinicius'un formasını çekerek durduran Martin Linnes sarı kart görüyor.

32. DK: Garry Rodrigues'in sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kaleci Charles Itandje'da kalıyor.

25. DK: GOOOLLL!! Galatasaray, Lukas Podolski'nin golüyle öne geçiyor. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Selçuk İnan arka direğe ortasını yapıyor. Lukas Podolski, kafa vuruşunu yapıyor. Kaleye gitmekte olan topu kaleci Charles Itandje kontrol edemiyor ve ağlarla buluşuyor.

23. DK: Adanaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Samican Keskin sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Tevfik Altındağ'a bırakıyor.

21. DK: Garry Rodrigues'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Lukas Podolski sol ayağıyla yerden şutunu çekiyor ancak top yandan auta gidiyor.

18. DK: Bu kez Magaye Gueye orta yuvarlağın hemen önünde ofsayt pozisyonunda kalıyor.

18. DK: Sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

14. DK: Galatasaray sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Josue ile kullanıyor. Josue'nin ortasında top doğrudan oyun alanının dışına gidiyor.

11. DK: Savunmanın arkasına çok iyi sarkan Magaye Gueye sol çaprazdan ceza alanı içine giriyor. Magaye Gueye, vuruş açısını kaybedince orta yapmayı deniyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

7. DK: Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ahmet Çalık yükselirken rakibi Mauricio Ramos'a faul yapıyor.

4. DK: Lukas Podolski'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden ortasını yapıyor ancak savunmaya çarpan top kornere çıkıyor.

2. DK: Savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

1. DK: Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Adanaspor’u konuk ediyor.

Ligdeki son maçında Trabzonspor’a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor’u mağlup ederek moral bulmaya çalışuyor. Maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Kadrolar:

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil İbrahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet, Vinicius, Magaye