''Galatasaray, Jackson Martinez'i transfer edebilir''

İspanya'nın ünlü spor gazetesi AS'ın Atletico Madrid direktörü Jorge Garcia, Galatasaray'ın, Çin'de forma giyen Jackson Martinez'i transfer edebileceğini söyledi.

"TRANSFERİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan García, "Jackson Martínez Avrupa'ya dönmek istiyor. Daha yarışmacı bir kulüpte, daha yarışmacı bir ligde oynamayı tercih ediyor. ve O, Galatasaray gibi takımlar için çekici bir oyuncu. Türkiye'de Galatasaray'ın onu transfer edeceğine inanılması son derece normal. Sakatlıktan sonra rehabilitasyon raporları iyi ise, iyi fiziksel verilere sahipse, Galatasaray'a transferi söz konusu olabilir" dedi.

Ajansspor