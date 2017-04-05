Galatasaray’da Bruma sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Adanaspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncuların takımdan ayrıldığı son bölümde ise yarı sahada altıya altı çift kale maç yapıldı.

Bruma saha çalışmalarına başladı

Antrenmanda sakatlığı devam eden Lionel Carole, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde özel çalışırken, Bruma ise saha çalışmalarına başladı. Adanaspor maçının ardından hazırlanan rejenerasyon programına dahil edilen Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Semih Kaya ve Nigel de Jong, sahada ve salonda özel çalıştı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.