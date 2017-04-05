Galatasaray'da UEFA zirvesi ! 4 yıllık anlaşma...

Özbek: "G.Saray'ın geçmişte yaşadığı sıkıntıları yaşamaması için UEFA ile omuz omuza çalışıyoruz. Yol haritası tespit ediyoruz. Eylül ve Ekim ayı gibi geleceğimizi güvenceye alan 3-4 yıllık anlaşma yapacağız."

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, UEFA yetkilileriyle görüşmek için gittiği Helsinki'deki kongrede yakaladığı fırsatı iyi kullandı. Özbek, buradan camiaya müjdeli haberler verdi: "Birkaç hafta evvel Nyon'daydım. UEFA yetkilileriyle görüştük. Ziyaret amacım, önümüzdeki sezondan itibaren UEFA'yla anlaşmak istiyorum. Yol haritamızı UEFA'ya açıklamamız lazım. G.Saray'ın geçmişte yaşadığı travmaları yaşamaması için UEFA ile omuz omuza yol haritası tespit ediyoruz. Bu kongre de büyük imkan sağladı. UEFA yetkilileri buradaydı. Kendileriyle görüştüm, memnun oldular. G.Saray bir daha turnuvadan men gibi bir şey yaşamayacak. Eylül ve Ekim gibi sanıyorum bu anlaşmayı yapmak suretiyle G.Saray önümüzdeki 3-4 yılını Finansal Fair Play açısından çok iyi geçirecek.

UEFA SADECE ŞEFFAFLIK İSTİYOR

UEFA kulüplere ceza vermek için kurulmuş bir kulüp değil. Bizden talepleri şeffaflık. Sorunlar neyse. Kur farkı, faizlerin yüksekliği, ortaya çıkan büyük zararlar var. Bunların Finansal Fair Play'a uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Bu disipline Türk kulüplerinin girmesinde fayda var. UEFA kuralları çok net ve sarih. Herkesin bu temasları yapması lazım. Yapıldığı zaman UEFA çok yardım etmek istiyor. Hiçbir kulübün turnuvadan men edilmesi arzuları yok. Yeter ki gerekli temaslar yapılsın, şeffaflık olsun. G.Saray bu açıdan takdir gören bir kulüp. Benim görevim burada G.Saray'ın böyle bir cezaya muhatap olmaması için gerekenleri yapmak. UEFA'nın düşünceleri çok pozitif. Biz zaten 65 milyon euroluk limitimizin içinde kalıyoruz."



Servet Bey'in şansı yüksek

ÖZBEK, bugün yapılacak kongrede Servet Yardımcı'ya da bol şans diledi: "Servet Yardımcı'ya destek vermek için de buradayım. Onun seçilmesi çok önemli. Türk kulüplerinin bir sesinin UEFA'da olması bütün kulüpler için faydalı bir şey. Tesadüf iki iş bir araya geldi. Çok verimli, güzel görüşmeler oldu. Gördüğüm kadarıyla bir çok delegeyle görüşme şansım oldu. Servet Bey’in şansı çok yüksek. Onun yönetimde olması Türkiye için büyük fayda. Bizim sesimiz olacak. Kendisine iyi şanslar diliyorum. İnşallah seçilecek."

Akşam