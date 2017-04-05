Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş, kiralandığı West Ham United'da forma şansı bulamayan Gökhan Töre'nin takımda kalmasına ve hazırlık kampına katılmasına karar verdi.

Geçtiğimiz sezon West Ham'a kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle İngiliz ekibinde uzun süredir yer alamayan Gökhan Töre'nin herhangi bir takıma gönderilmeyeceği öğrenildi.

HAZIRLIK KAMPINA KATILACAK

Şenol Güneş'in yönetime Gökhan Töre'nin takımda kalması ve hazırlık kampına katılması yönünde görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında..

Basında çıkan haberlerde Gökhan Töre'nin gelecek sezon Trabzonspor'a transfer olabileceği öne sürülmüştü.