Igor Tudor'dan penaltı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada "Bugün yaşanan bazı şeyler beni mutlu etti" dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Tudor "Takımın hırsı, beraber mücadele etmesi, isteği beni mutlu etti. Taktiksel anlamda da olumlu şeyler gördüm. Tabii daha geliştirmemiz gereken çok şey var. pazartesi önemli bir maçımız var. Onun için hazırlanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



"En fazla gol atan mı yoksa en az gol yiyen takım mı olmak istersiniz?" sorusuna "Ben her zaman dengeden yanayım" yanıtını veren Hırvat teknik adam "Diğer taraftan Martin Linnes'in başarılı bir performansı vardı bugün. Ofansif rolünü çok iyi kullandı. Onu ve bütün takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlar için bize güven veren bir galibiyet oldu" ifadesini kullandı.