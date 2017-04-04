Igor Tudor'un kaderi bu 3 maça bağlı

Yaklaşık 2 aydır Galatasaray’ın başında görev alan ve 6 maçta 2 kez mağlubiyet yaşayan Igor Tudor dün TT Arena’da Adanaspor’u 4-0’la geçmesine rağmen sarı kırmızılı yönetimin Hırvat teknik adam konusunda temkinli olduğu belirtildi.



TUDOR'UN LİGİ NEREDE BİTİRECEĞİ ÇOK ÖNEMLİ



Sezon sonuna kadar Tudor’un performansını yakından takip edecek olan başkan Dursun Özbek’in takımın Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kalması halinde 39 yaşındaki teknik adamla yola devam edeceği ifade edilirken, Galatasaray’ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında alacağı sonuç Igor Tudor’un bir anlamda kaderini tayin edeceği konuşuluyor. Şu anda gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen Galatasaray, Tudor’u henüz bu işlerin içine dahil etmedi. Göreve gelir gelmez 30 yaş üstündeki futbolcularla çalışmak istemeyen ve başarıya aç bir oyuncu gurubu ile iyi bir takım oluşturma planları yapan Igor Tudor’un kalan 8 maçta ortaya koyacağı performans merakla beklenirken, yönetimin şu anda sürekli arayış içerisinde olan Tudor’a sezon sonuna kadar kredi tanıdığının altı çizildi.



İŞTE TUDOR'UN KADERİNİ TAYİN EDECEK MAÇLAR...



Önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Igor Tudor, 28.haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile TT Arena’da kritik bir maça çıkmaya hazırlanırken, sarı kırmızılı ekibin 29.haftada Timsah Arena’da alacağı sonuç Hırvat teknik adam hakkında kesin karar vermeye yetecek.

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