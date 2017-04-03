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  5. 03 Nisan 2017 23:12

Karabükspor’da izin bitti

Karabükspor, Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Çamlık sahasında gerçekleştirdiği çalışma ile başladı.

Karabükspor’da izin bitti
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Karabükspor'da Bursaspor hazırlıkları başladı. Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirirken, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Kerim, Traore, Tanase ve Latovlevici antrenmanda yer almadı. Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile birlikte idmanı takip eden Asbaşkan Tolga Gül, sakatlıkları bulunan futbolculardan Traore'nin 3 hafta, Kerim Zengin'in ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Gül ayrıca, Latovlevici, Tanese ve Zec'in ise Bursaspor maçında yer almayacağını kaydetti.

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