Karavaiev ile yollar ayrılıyor

Yönetim, takımda kiralık olarak forma giyen oyuncuları için de yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda kadro planlaması doğrultusunda kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, Moussa Sow ve Fabiano'yu yeni sezonda da kadroda tutmayı planlıyor. Sow'un durumu belirsizliğini korurken, 2 futbolcunun kalması için önemli mesafe katedildi.

Lens için Sunderland ile sezon başından beri yapılan görüşmeler olumlu gidiyor. Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istemesi sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırdı. Tapusu Porto'da olan Fabiano'nun son haftalardaki gösterdiği performans yönetimin, iştahını kabarttı. Portekiz kulübüyle aynı sözleşme detaylarıyla 1 yıllığına da kiralanması yakın.

AMK Gazetesi