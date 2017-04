Kayserispor'da tek düşünce ligde kalmak

Kayserispor Başkan Yardımcısı, sarı-kırmızılı kulüple ilgili samimi açıklamalar yaptı. Karacaoğlan, son 3 maçta yaşanan puan kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini belirterek, “İkinci yarıya başladığımızda almış olduğumuz puanlar bizi bir yere getirdi ama son 3 maçta kaybettiğimiz puanlar bizim ilk aldığımız puanların kredilerini kullanmamıza neden oldu. Bu maçların anlamlı olması için bizim puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Önce Osmanlıspor, ardından Gençlerbirliği maçımız var. Tabii daha önceki haftalarda bizim kaybettiğimiz dönemde rakiplerimiz de kaybediyordu ve sıkıntımız olmuyordu. Ancak geçen hafta bize rakip olan takımların kazanması bizi biraz sıkıntıya soktu. Her ne kadar puan farkı olsa da 3 puanlık sistemde her an her şey değişiyor. Şu anda düşme tehlikesi olmayan takım bile potaya girebiliyor. 27 ile 33 puan arasında 4, 5 takım var şu anda. Böyle olunca bundan sonraki maçlarda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Fikstür avantajımız var. İç sahada 5 maç oynayacağız. 5 maçı iyi değerlendirip ligde kalmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ligde kalma savaşının son haftalara kadar devam edeceğini ifade eden Karacaoğlan, “Biz şu anda üst üste 2 galibiyet alsak bile rahatladık diyemeyiz. Bence dediğim gibi ligin yarışı son haftalara kadar sürecek. Son 3 haftada 32, 33 puana gelmiş olsaydık rahatladık dilebilirdim ama en azından bir 3, 4 hafta geçmesi gerekiyor” dedi.

“Beşiktaş turu geçerse finale gider”

Bu sezon Süper Lig'deki 3 büyüklerden 9 puan topladıklarını hatırlatılan Erhan Karacaoğlan, bu takımlar içerisinde en güçlü ekibin Beşiktaş olduğunu söyleyerek, “Zirve yarışındaki takımlardan puan aldık. Bu takımlar içerisinde mutlaka Beşiktaş favori şampiyonluk için. Zaten puan farkını da 5'e çıkardılar. Avrupa'da da gidiyorlar. Beşiktaş çok iyi bir takım ama Lyon da oldukça önemsenmesi gereken bir ekip. Temennimiz Beşiktaş'ın turu geçmesi yönünde. Eğer turu geçerse Avrupa'da final oynar” diye konuştu.

Hem teknik ekip hem de yönetim olarak ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, “Bunu başardıktan sonra teknik ekiple transfer konusunda görüşülecek. Sözleşmesi devam eden isimler var, kiralık oyuncular var, sözleşmesi sona erecek olan futbolcular var. Ligde kaldıktan sonra teknik kadronun vereceği rapor doğrultusunda yetkili arkadaşlar ve transfer komitesi gerekli kararları vereceklerdir” açıklamasında bulundu.

“Ligde kalırsak 2 sene sonra borcumuz biter”

Geçmişten gelen borçların ilerleyen dönemlerde temizleneceğini ifade eden Erhan Karacaoğlan, “Sezon sonuna kadar bütçe konusunda bir sıkıntımız yok, ödemelerle ilgili sıkıntımız yok. Ama geçmişten gelen borçlarımız var ve bunlar her geçen gün artabiliyor. Devam eden davalarımız var. Bunları da ödemek için plan yapıyoruz ama net bir şey söylemek mümkün değil. Ligde kaldıktan sonra bir sonraki sezonun yayın geliri ve spor toto gelirleri var. Bir oturup konuşulacak. En azından geçmiş borçları ödenebilir bir hale getirip karşılıklı görüşmeler bunu çözmek istiyoruz. Biz şunu diyemiyoruz; ‘bu eski dönem borcudur, bizim borcumuz değildir' diyemiyoruz. Bu Kayserispor'un borcu. Her ne kadar geçmiş borçlar da olsa, biz onların sorumluluğundayız. Mümkün olduğu kadar hepsini ödemeye çalışacağız. İşin devam edebilmesi için dönem dönem ödemeler de yapıyoruz. Tek istediğimiz ligde kalıp gelirleri artırıp bu borçları bir şekilde ödemek. Ödenmeyecek borçlar değil ama belli bir süreye ihtiyacımız olacak. Tabii sadece sportif gelirler değil de, stat geliri, reklam geliri, forma geliri, bir takım bağışlar ve destekler aldığımız takdirde, inanıyorum ki, 2 sezon sonra borçsuz bir kulüp haline geliriz” diye konuştu.

“Transfer yasağına girmemek için çalışıyoruz”

Finansal Fair Play konusunda şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını da ifade eden Karacaoğlan, “Şu anda Finansal Fair Play ile ilgili bir durumumuz yok ama devam eden davalar var ve bununla ilgili gelen bir takım bilgiler var. Bunlarla da arkadaşlar ilgileniyor ve çözmeye çalışıyoruz. Transfer yasağına girmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.