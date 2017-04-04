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  5. 04 Nisan 2017 19:34

Medipol Başakşehir 3 maçla zirveyi karıştırdı !

Son 3 maçta 7 puan kaybeden Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşerken takipçilerinin de iştahını kabarttı.

Medipol Başakşehir 3 maçla zirveyi karıştırdı !
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İki sezondur üst üste topladığı 59'ar puanla Avrupa vizesi alan, doğru planlamasıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanarak bu sezon çıtayı zirveye koyan Başakşehir düşüşte.

Sezonun ilk yarısındaki 9 maçta topladığı 23 puanla zirveye ambargo koyan İstanbul ekibi, ikinci yarıda Adebayor, Caiçara ve İrfan Can gibi flaş transferler yapmasına rağmen aynı 9 maçlık periyotta 14 puanda kaldı. Emre Belözoğlu'nun oynamadığı Akhisar deplasmanından son dakikada kiralık verdiği Cikalleshi'nin attığı golle puansız dönen Başakşehir, tecrübeli oyuncudan yoksun çıktığı son 3 maçta çok önemli 7 puan bıraktı.

ZİRVE TRENİ KAÇIYOR

Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, takipçilerinin de iştahını kabarttı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor Avrupa, hatta Şampiyonlar Ligi potası için hesaplar yapmaya başladı, üst tarafta da yarış iyice kızıştı.

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