Ozan Tufan'a Emre Belözoğlu uyarısı

Fenerbahçe'ye önceki sezon 7 milyon euro bonservis bedeliyle Bursaspor'dan gelen Ozan Tufan'ın formsuzluğu yönetimin de tahammül sınırlarını aşmaya başladı... Ozan'la görüşme yapan yöneticiler, kendisine dikkat etmesi ve toparlanması için uyarılarda bulundular. Genç yıldıza, "Türk futbolunun ve F.Bahçe'nin sana ihtiyacı var. Yeteneklerinden kuşkumuz yok ama daha sıkı çalışmalısın" mesajı veren yöneticiler, bu konuda Ozan Tufan'a eski kaptan Emre Belözoğlu'nu örnek almasını da istediler.

Emre'den yardım istersin

Emre Belözoğlu'nun mesleğinde profesyonellik açısından çok elit bir örnek olduğunu da dile getiren yöneticiler, "O yaz döneminde tatilinin bir bölümünde gezer, diğer bölümünde ise çalışırdı. İtalya'ya gidip, oradaki hocasıyla özel çalışmalar yapardı ve sezon açılışına hazır, fit bir şekilde gelirdi. Sen de onun gibi yeteneklisin, onun gibi çalışırsan tarihe geçecek işlere imza atarsın. Bu konuda sıkıntı yaşadığın bir durum olursa Emre Belözoğlu'nu arayıp, bir yardım isteyebilirsin" tavsiyesinde bulundular.

Futbola dört elle sarıl!..

Ozan Tufan'a nişanlı olduğunu ve yakında kendisine yeni bir gelecek kuracağını da hatırlatan yöneticiler, şu önemli önerileri sıraladılar: "Kamp başladığında tatilden uçağa binip, kampa gelme. Kendini en iyi şekilde hazırla. Her şey senin elinde. Mesleğine sahip çık. Daha çok gençsin ve ileride gezmeye bol bol vaktin olur. 30 yaşından sonra gezersin... Ama şimdi çalışma ve sana yatırım yapan kulübüne de katkı sağlama zamanı. Türk futbolun da sana ihtiyacı var."

Akşam