Rıza Çalımbay: Hiçbir şeyi şansa bırakmamalıyız

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 42 puanla 6. sırada yer alan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmayı değerlendirerek, “Çok mücadele etmemiz gereken bir maç. Hep maçın içinde olmalıyız. Bu saatten sonra hiçbir şeyi şansa bırakmamalıyız. Kalan 8 maçı çok iyi geçirmeliyiz. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği maçını iyi geçirmemiz” dedi.

Geçen hafta kritik bir maç oynadıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim için olduğu kadar Kayserispor için de kritik bir maçtı. Futbolun içinde bazen istemediğimiz olaylar oluyor. Kayserispor maçında haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Charles haksız yere atıldı. Charles'ten önce Danilo'ya gösterilen bir kart vardı. Sonra Charles'e gösterildi. Hakemin sonrasında gösterdiği ikinci sarı kart haksızdı. Umut'un Charles'e bir müdahalesi vardı. Charles cevap vermedi veremez de. Çünkü Charles,



“Biz kesinlikle hakemin üzerine gitmedik”

Kayserispor cephesinden maçtan sonra hakemin üzerine yüründüğü söylemlerinin doğruyu yansıtmadığını söyleyen Çalımbay, “Çok üzgünüz. Biz kesinlikle hakemin üzerine gitmedik. Kendisi bizimle konuşmak istedi. Bir karar veremedi, 4 hakem konuştular yine karar veremediler. Penaltımız verilmedi. El Kabir'e yapılan bir hareket vardı. Biz ona bile ses etmedik” diye konuştu.

Kayserispor maçında Charles'ın haksız yere atılmasına üzüldüklerini belirten Rıza Çalımbay, Charles için TFF'ye yazı yazdıklarını dile getirdi. Çalımbay, “Bizim oradaki oyuncumuzun haksız yere atılması bizim için üzücü bir olaydı. Arkadaşların da tepki vermesi gayet normal. Benim oraya gitmemin nedeni hakemle konuşmaktı. Kendisi çağırdı ve konuştu. Biz de saygı duyduk. Charles için Türkiye Futbol Federasyon'una (TFF) yazı yazdık. Karşılığı gelirse inşallah bu hafta tekrar takımdaki yerini alacak. İtirazımız kabul edilebilir ya da edilmeyebilir. Hiçbir zaman Kayserispor'u mağdur edecek duruma düşürmedik. Charles'ın atılması çok üzücü oldu” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımızın rakip takımların otobüsünü taşlaması bizi üzdü”

Kayserispor maçından sonra üzüldükleri bir konu daha olduğunu söyleyen Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim üzüldüğümüz bir konu daha var. Taraftarlarımızın rakip takımların otobüsünü taşlaması oldu. Hepsinin yaptığını düşünmüyorum. Aynısını biz Konya'da yaşadık. Bu tür olaylar bize zarar veriyor. Örnek olmamız lazım. O olay da bizi üzdü. Taraftarlardan tek istediğimiz bunlara izin verilmemesi. Gerekli durumları biz yönetime bildiriyoruz. Bizden önce de bazı takımlarda da aynı durum oldu. Bu tür olayların olması çok zararlı.”

“Aç bir şekilde yolumuza devam edersek çok başarılı oluruz”

Göreve geldiklerinde 2 puanla aldığı takımın inanılmaz isteğinin olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bundan sonra da aynı şekilde devam etmeliyiz. Yukarıda yer almak istiyorsak Gençlerbirliği maçı ile başlayarak yolumuza devam etmeliyiz. Aç bir şekilde yolumuza devam edersek çok başarılı oluruz. Yok biz bir yere geldik dersek elimizdeki fırsatı kaçırırız. Oyuncularımı ben her seferinde uyarıyorum. Bizim sahada, yönetim ve taraftarların dışarıda kenetlenerek yolumuza devam etmeliyiz. Bir Beşiktaş, bir Kayserispor maçı gibi desteklerini bizden esirgememeliler” dedi.

Bu hafta oynayacakları Gençlerbirliği maçının kolay olmadığını ifade eden Çalımbay, “Çok mücadele etmemiz gereken bir maç. Hep maçın içinde olmalıyız. Bu saatten sonra hiçbir şeyi şansa bırakmamalıyız. Kalan 8 maçı çok iyi geçirmeliyiz. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği maçını iyi geçirmemiz” diye konuştu.

“Zeki ile Ferhat arasında küçük bir tartışma oldu”

Hafta içerisinde Zeki ile Ferhat'ın antrenmanda tartışmasıyla ilgili soruya Rıza Çalımbay, cevap vererek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Zeki ile Ferhat'ın arasında küçük bir tartışma oldu. İkisini de antrenmandan çıkardım. Büyük bir şey olsaydı bir daha gelemezlerdi. Onun dışında bir şey olmadı. Fiziki bir durum olsaydı. Hemen kadro dışı bırakırdım. Bu takımda birbirine düşman olan ya da kavgalı olan kimse yok. Başarılı olacaksak kenetlenme olmalı. Ben takımımdan çok memnunum. Bazen maçın ve antrenman atmosferinden böyle şeyler olabiliyor.”