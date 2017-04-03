Rodrigues siftah yaptı !

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Adanaspor'u konuk etti. İlk yarıyı Podolski'nin golüyle 1-0 önde geçen sarı-kırmızılılarda ikinci yarıya da hızlı başladı ve 47. dakikada Garry Rodrigues'in füzesiyle farkı 2'ye çıkardı.

Sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına kat eden Rodrigues, 18'e girer girmez çok sert bir vuruş çıkardı ve topu kaleci Itandje'nin uzanamayacağı köşeye nişanladı.

Ara transferde PAOK'tan Galatasaaray'a transfer olan Rodrigues, böylece sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10. karşılaşmada ilk golünü atmış oldu.

Sosyal medyada Garry Rodrigues yorumları



Rodrigues'in etkili performansı sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar yıldız oyuncuyla ilgili şu yorumları yaptı:

Garry Rodrigues düşmana vurur gibi vurdu topa.

Rodrigues'i Keita'ya benzetiyorum.

Bugün Garry Rodrigues harika oynuyor.. Adeta Alev Alev Yanıyor!

Garry Rodrigues topu sürerken futbol güzelleşiyor.

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