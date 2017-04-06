Sneijder yönetimi ikiye böldü

Adanaspor maçının ilk 11'inde yer almayan Wesley Sneijder'ın, Galatasaray’daki geleceği tartışılmaya başladı. Teknik Direktör Igor Tudor “Sneijder'ı bile yedek bırakırım” mesajıyla topu yönetime attı. Sarı-kırmızılı idareciler de Hollandalı yıldızın durumuyla ilgili ikiye bölünmüş durumda. Bir bölüm, “Kalsın” derken bir kısım ise “Yolları ayıralım” şeklinde fikir sundu. Bu sezon inişli-çıkışlı bir form grafiği çizen Hollandalı yıldızın ayrılması gerektiğini düşünenlerin sayısı az değil. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bu durum karşısında menajer Guido Albers ile görüşme kararı aldı. Nisan ayının sonunda randevu talep eden yönetim, Sneijder'ın durumunu masaya yatıracak. Gelen tekliflerden en iyileri tek tek değerlendirilecek.

NASRI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Galatasaray yönetimine menajerler Samir Nasri'yi önerdi. Manchester City ile 2019 yılına kadar kontratı olan ve Bu sezon kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Nasri, Galatasaray'a da kiralama formülü ile gelebilir. Sneijder'ın geleceğinin şekillenmesi ve Tudor'un bakış açısına göre Fransız yıldızın ismi daha yüksek sesle konuşulabilir. Nasri'nin sezon başında gittiği Sevilla'da kendisini gösteremediği için mutsuz olduğu öğrenildi.