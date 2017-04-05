Sneijder'in menajerinden flaş açıklama !

Wesley Sneijder’in menajeri Guido Albers, Hollandalı yıldızın teknik direktör Igor Tudor ile problem ya da ihtilaf yaşamadığını söyledi.

Albers, “Tudor ve Sneijder arasında hiçbir problem yok. Sadece Sneijder 11’de olmadığı için üzülmüş olabilir. Her oyuncu oynamak gibi Sneijder de oynamak ister. Sneijder oynayamadığı için mutsuz olabilir; ama 11’de yer almak için de bütün gücüyle çalışıyor. Bizim düşüncemiz son derece net. Wesley’nin sözleşmesi devam ediyor. Ve sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray’da kalmak istiyor. Galatasaray’da oynamaktan, İstanbul’dan yaşamaktan son derece memnun. Gitmek gibi bir düşüncesi yok.

Bizim kulüp arayışımız ya da transfer beklentimiz yok. Wesley iyi çalışıyor. Halihazırda Wesley için yapılan bir teklif yok. Olursa, talip olan kulüp önce Galatasaray’la görüşmek zorunda. Kulüp değerlendirirse o zaman biz de bir değerlendirme yapabiliriz. Ancak şu anda Wesley’le ilgili bir gelişme söz konusu değil. Tudor’la herhangi bir problemi yok” dedi.