Şota Arveladze: ''Cenk Tosun'u Higuain'e benzetiyorum''

Türk futbolunu yakından takip eden Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Siyah beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken 25 yaşındaki golcü için Arveladze NTV Spor'da şu ifadeleri kullandı;

Cenk oynamıyor, giriyor, atıyor. Onu Higuain'e benzetiyorum. Kaliteli goller atıyor. Güçlü, topu iyi tutan ve savunma arkasına iyi sarkan bir futbolcu. Kayserispor'da çalıştığım dönemde onun transferi için Gaziantepspor'la yarışmıştık."