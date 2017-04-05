Trabzon'da 3 futbolcu idmanda yer almadı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Mas, Onazi ve Medjani takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.