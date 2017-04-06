Trabzonspor-Beşiktaş maçının İddaa oranları belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftada lider Beşiktaş, ikinci yarının namağlup takımı Trabzonspor’la karşılaşacak. Bu önemli maçın İdda oranlarının son güncellemesi ise yapıldı.

İddaa Risk Yönetimi, maçın favorisi olarak lider Beşiktaş’ı gösterdi ve siyah-beyazlılara 2.10’luk oran açtı. İkinci yarının namağlup takımı ve ev sahibi Trabzonspor’a ise 2.45 oran verildi. Beraberlik için açıklanan oran ise 3.10 oldu!

Gollü geçmesinin ön görüldüğü mücadelede ‘2,5 gol altı’nın oranı 1.75, ‘üst’ oranı ise 1.60 olarak belirlendi.

İki takımın karşılıklı olarak gol atmasına 1,45, en fazla bir takımın gol atabilmesine ise 1.95 oran açıldı.