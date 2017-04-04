Tudor maçtan sonra futbolculara antrenman yaptırdı

Galatasaray-Adanaspor maçının son dakikalarında oyuncu değişikliği hakkı biten sarı kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor yedek kulübesindeki tüm futbolcuları ısınmaya gönderdi.

Bu durum futbolcular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Maça yedek kulübesinde başlayan Sneijder bir süre sonra izin alarak soyunma odasına gitti.

TUVALETTEN SAHAYA

Öte yandan teknik direktör Igor Tudor, Sneijder tercihini, “Kim oynayıp oynamayacağı, antrenmanların sonunda aldığımız bir karar. Biliyorsunuz 11 kişi oynayabiliyor. Takımın en iyi 11’inin bu olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık” şeklinde yorumlayarak Hollandalı oyuncuya tavrını ortaya koydu. Bu durum, Tudor’un Sneijder’i gelecek sezon düşünmediği şeklinde yorumlandı.

Hırvat teknik adam, 64. dakikada Sneijder’i oyuna almak istedi. Tercüman Mert Çetin, Hollandalı futbolcuyu çağırmak için ısınan futbolcuların yanına gitti. Ancak Sneijder, dakikalar önce tuvalet ihtiyacı için soyunma odasına gitmişti. 2 dakika sonra kenara dönen 10 numaralı futbolcu skor 4-0 iken ancak 68’de oyuna girebildi.