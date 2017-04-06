UEFA'dan flaş Galatasaray kararı

Özbek’in gayretini takdir eden Ceferin’in, Cim Bom’un Avrupa kupalarına katılması halinde yeni bir anlaşma yapılacağını söylediği öğrenildi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA’daki delege seçimini fırsat bilerek Helsinki’ye gitmiş ve bazı görüşmelerde bulunmuştu. Finlandiya’da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, olumlu haberlerle geri döndü. Görüşmenin perde arkasını ise FANATİK aralıyor... Daha önce UEFA’nın Nyon’daki merkezinde bir araya gelen ikili, Helsinki’de de yüz yüze konuştu. Özbek, Galatasaray’ın finansal sorunlarını aşmaya çalıştıklarını ve borçları düzene koyduklarını söyledi, harcamaları disiplin altına alacakları sözünü verdi.

2018-2019 sezonu için...

Bu duruma sevinen Ceferin’in, Galatasaray’ın Avrupa kupalarına katılması halinde yeni bir anlaşma yapmak zorunda olduklarını ilettiği öğrenildi. Ayrıca UEFA Başkanı’nın, gayretinden dolayı Dursun Özbek’i takdir ettiği bildirildi. İstanbul dönüşü havalimanında DHA’ya da konuşan Özbek, “UEFA ile 2018-2019 sezonundan itibaren anlaşma yapmak için bazı görüşmelerimiz vardı. Bu çalışmalar devam edecek. Her şey Galatasaray için daha iyi olacak. Son derece olumlu görüşmeler oldu. Bundan sonra UEFA yetkilileri ile 2-3 ayda bir görüşeceğiz” dedi.